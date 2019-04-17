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اليوم السابع: الكلمة كلمة الشعب

الأربعاء، 17 أبريل 2019 08:22 م
اليوم السابع: الكلمة كلمة الشعب اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل المؤتمر الصحفى للهيئة الوطنية للانتخابات، وإعلان موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

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