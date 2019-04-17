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الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن موعد الاستفتاء على الدستور

الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:01 ص
الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن موعد الاستفتاء على الدستور الدستور - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر
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تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأربعاء، فى تمام الساعة الثالثة عصرًا، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا، لدعوة الناخبين على الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى وافق عليها مجلس النواب، وإعلان تفاصيل الجدول الزمنى لإجراء التصويت فى الخارج والداخل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات تسلمت كتاب مجلس النواب بموافقته بالأغلبية على التعديلات الدستورية، وذلك لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.


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