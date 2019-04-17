النتائج الأولية تكشف تقدم الرئيس المنتهية ولايته فى الانتخابات الإندونيسية

جاكرتا (أ ش أ)

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والتشريعية الإندونيسية تقدم الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو على أقرب منافسيه الجنرال بوابوو سوبيانتو .

وذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن التصويت استمر نحو 8 ساعات فى أنحاء البلاد بعد حملة انتخابية استمرت 6 أشهر لانتخاب رئيس للبلاد وبرلمان جديد.

ويخوض الرئيس جوكو ويدودو رجل الأعمال السابق الذى بدأ مشواره السياسى قبل نحو 14 عاما برئاسة بلدية مدينة صغيرة، السباق أملا فى إعادة انتخابه منافسا للجنرال السابق برابوو سوبيانتو، الذى فاز عليه الرئيس بهامش بسيط فى 2014.