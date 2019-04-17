وذكر راديو صوت أمريكا في نشرته باللغة الانجليزية أن الحادث وقع على طريق مكة المكرمة، وأسفر أيضا عن إصابة خمسة آخرين، طبقا للشرطة الصومالية .

ويعتبر هذا ثانى حادث من نوعه يقع اليوم فى مقديشيو بعد انفجار عبوة ناسفة زرعت داخل سيارة مسئول بالمخابرات الصومالية على ذات الطريق السريع ، غير انه نجا من الحادث لعدم وجوده داخل السيارة لحظة وقوع الانفجار و الذى ادى الى تدمير 3 سيارات أخرى.