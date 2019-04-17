الحكومة: 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و50 ألف للمصابين بحادثى سوق الثلاثاء وسبيكة

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على صرف تعويضات بشأن الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا منطقتي سوق الثلاثاء بمدينة الشيخ زويد، وسبيكة بالكيلو 17 بالطريق الساحلى بين العريش وبئر العبد، بمحافظة شمال سيناء يوم الثلاثاء الموافق 9/4/2019، ومعاملة الضحايا معاملة الشهداء فى الأحداث التى وقعت كحادث قرية الروضة وغيره من الأحداث المؤسفة، وذلك من خلال صرف مساعدة مالية قدرها 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من جراء الحادث الإرهابى بناءً على تقرير النيابة، وكذا لحالات العجز الكلى، كما تقوم وزارة الصحة بموافاة وزارة التضامن الاجتماعى بتقرير من القومسيون الطبى متضمن نسبة العجز الناتجة عن الإصابات الأخرى وتأثيرها الوظيفى على حياة المصابين وقدرتهم على العمل والانتاج يتم بموجبه صرف نسبة من مبلغ المائة ألف جنيه.

كما تمت الموافقة على صرف مبلغ 50 ألف جنيه للمصابين الذين قضوا أكثر من 72 ساعة فى المستشفيات وإن خلا القومسيون من نسبة عجز إلا أن الإصابة الشديدة يترتب عليها مدة علاج طويلة، بالاضافة إلى صرف معاش استثنائى مقداره 1500 جنيه للمستحقين وفقاً لإعلام الوراثة، وكذا صرف مبلغ 2000 جنيه للمصابين الذين قضوا أقل من 72 ساعة فى المستشفيات.