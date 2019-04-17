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الأربعاء، 17 أبريل 2019 07:34 م
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الحكومة توافق على استمرار تدبير احتياجات وزارة الصحة من اللقاحات للعام المالى 2019

الأربعاء، 17 أبريل 2019 06:15 م
الحكومة توافق على استمرار تدبير احتياجات وزارة الصحة من اللقاحات للعام المالى 2019 مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء على استمرار تدبير احتياجات وزارة الصحة من اللقاحات والأمصال من "الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات" للعام المالي 2019/2020، أٌسوة بالأعوام السابقة.

ويأتي ذلك في إطار ضمان الحفاظ على الرصيد الاستراتيجي ولاستمرار دعم البرنامج الموسع للتطعيمات بالطعوم والأمصال لاستخدامها في التطعيم الروتيني مثل الأطفال وتلاميذ المدارس، والفئات الخاصة مثل الفريق الصحي، ومرضى الغسيل الكلوي والمسافرين للخارج، والأمصال العلاجية مثل مصل التيتانوس، ومصل التسمم الغذائي، ومصل العقرب، ومصل الثعبان، ومصل الكلب.


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