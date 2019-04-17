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الحكومة تدعو المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بحرية تامة

الأربعاء، 17 أبريل 2019 04:29 م
الحكومة تدعو المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بحرية تامة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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دعا مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بحرية كاملة.

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة مٌلزمة بتوفير اللوجيستيات المطلوبة من الهيئة الوطنية للانتخابات، لخروج الاستفتاء بصورة مٌشرفة إلى العالم، وضمان ممارسة المواطن المصرى حقه في الإدلاء بصوته.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، على ضرورة الإدارة الجيدة للهيئات الاقتصادية والشركات التي تتبع الوزارات المختلفة، مشيراً إلى مسئولية كل وزير عن حٌسن إدارة هذه المؤسسات لتحقق ربحاً، طبقاً للهدف من إنشائها.

 

وشدّد على أهمية حٌسن اختيار مديرى المديريات فى مختلف المحافظات، وضرورة متابعة أدائهم من كل وزير، فهم المسئولون عن متابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تنتهجها كل وزارة.

 

وأشار مدبولى إلى ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات فى الملفات المشتركة، بما يٌسهم فى تحقيق أهداف الحكومة وعلى رأسها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


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