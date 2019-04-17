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الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:37 م
خالد صلاح
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البابا تواضروس يستقبل محافظ الإسكندرية بالكتدرائية المرقسية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:09 م
البابا تواضروس يستقبل محافظ الإسكندرية بالكتدرائية المرقسية البابا تواضروس يستقبل محافظ الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم الأربعاء بمقر البطريركية بالإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.
 
يأتي استقبال قداسة البابا لمحافظ الإسكندرية على هامش لقاء قداسته بشباب الإسكندرية والذي تنظمه الأمانة العامة لخدمة الشباب بالإسكندرية.
 
عرض الدكتور قنصوة خلال اللقاء ملامح بعض المشروعات التنموية بالمحافظة وأهمها مشروع المونوريل "الترام المعلق" الذي سيحدث طفرة بقطاع النقل بالإسكندرية.
 
 حضر اللقاء أعضاء المجمع المقدس، مسئولو القطاعات الرعوية الأربعة بالإسكندرية، وهم أصحاب النيافة الأنبا بافلي قطاع المنتزة والأنبا إيلاريون قطاع غرب والأنبا هرمينا قطاع شرق والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.
 
 
 
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