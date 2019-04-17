البابا تواضروس يحذر الشباب من السوشيال ميديا: "أوعى حد يلعب فى مخك"

الإسكندرية - جاكلين منير

حذر البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، الشباب من الانجراف نحو كل ماينشر على السوشيال ميديا، موجهًا رسالة لكل شاب: "أوعى حد يلعب فى مخك"، مؤكدًا أن الشائعات التى تنشر على مواقع التواصل الاجتماعى من شأنها أن تؤثر على الحالة النفسية والصحية للشباب.

وأضاف البابا خلال زيارته للكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، لعقد لقاءً مع الشباب أنه تقرر تخصيص اجتماع شهرى للشباب فى إطار اجتماعات العظة الأسبوعية.

وألقى البابا تواضروس عظة روحية عن صفة الإصرار ، حيث نهى الشباب عن روح الفشل واليأس وعن خطية العناد، مشددًا على تنفيذ وصايا الله، قائلاً إن الشباب أمل المستقبل.

ودعا خلال عظته للاقتراب من الله خلال أسبوع الآلام، الذى من المقرر أن يبدأ يوم الأحد القادم وحتى عيد القيامة.

حضر اللقاء عدد كبير من الشباب و الأنبا إيلاريون، و الأنيا هرمينا، والأنبا بافلى، ورؤساء قطاعات شرق وغرب والمنتزة بالإسكندرية، والأب إبرام أميل وكيل عام البطريكية بالإسكندرية ومجمع كهنة الإسكندرية.

وتضمن اللقاء حفل ترحيبى بالبابا تضمن القاء أبيات الشعر وكورال للترانيم وبعض مواهب الشباب، حيث أثنى البابا تواضروس على ما قدمه الشباب وأشاد بمواهبهم وبخدمات الكنيسة من خدمة المغتربين والمدمنين والفقراء وخدمة الكشافة.