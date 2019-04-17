الأمم المتحدة: نسعى لإعادة إطلاق محادثات توحيد قبرص

نيويورك(أ ش أ)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش أنه يواصل العمل لإعادة إطلاق مفاوضات توحيد قبرص، وذلك بعد نحو عامين على انهيارها .

وأوضح جوتيريش فى تقرير أرسله إلى مجلس الأمن الدولى - حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه طلب من موفدته، الدبلوماسية الأمريكية جين هول لوت، مواصلة عقد محادثات مع القادة القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين على أساس إعادة إطلاق المفاوضات .

وقال جوتيريش فى التقرير: "آمل أن تؤدى المشاورات الجارية إلى العودة للمفاوضات التى يمكننى أن أكرس فيها كامل ثقل منصبي، بهدف التوصل إلى حل دائم للمسألة القبرصية".

وكانت المحادثات حول إعادة توحيد قبرص قد وصلت فى يوليو 2017 إلى طريق مسدود وذلك بعد فشل القادة القبارصة اليونانيين والأتراك فى الاتفاق على تسويات بشأن تقاسم السلطة وترتيبات أمنية للجزيرة.

وجمهورية قبرص العضو فى الاتحاد الاوروبى مقسمة منذ اجتياح تركيا للشطر الشمالى من الجزيرة عام 1974، وهى تبسط سلطتها على ثلثى الجزيرة جنوبا، فيما تقوم فى الجزء الشمالى "جمهورية شمال قبرص التركية" التى أُعلنت عام 1983 ولا تعترف بها سوى تركيا.