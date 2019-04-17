اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأربعاء، منها إعلان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

رئيس الوطنية للانتخابات يدعو المصريين للاستفتاء على تعديلات الدستور من 19لـ 21 أبريل خارج مصر ومن 20 لـ22 للداخل

السيسى يوجه الحكومة بتقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين وبجودة عالية وفقاً للمعايير الدولية

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

الحكومة توافق على توفيق أوضاع 111كنيسة ومبنى خدمى

جنايات القاهرة تقضى ببراءة زهير جرانة فى قضية "تراخيص الشركات"

"جنايات المنصورة" تقضى بإعدام محمود نظمى قاتل ابنيه ريان ومحمد بميت سلسيل

البحوث الفلكية: غرة شهر رمضان فلكيا الإثنين 6 مايو المقبل

البورصة إجازة رسمية أيام 25 و28 و29 أبريل و1 مايو

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة