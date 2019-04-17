video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:46 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء
إضافة تعليق

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأربعاء، منها إعلان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

رئيس الوطنية للانتخابات يدعو المصريين للاستفتاء على تعديلات الدستور  من 19لـ 21 أبريل خارج مصر ومن 20 لـ22 للداخل

السيسى يوجه الحكومة بتقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين وبجودة عالية وفقاً للمعايير الدولية

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

الحكومة توافق على توفيق أوضاع 111كنيسة ومبنى خدمى

جنايات القاهرة تقضى ببراءة زهير جرانة فى قضية "تراخيص الشركات"

"جنايات المنصورة" تقضى بإعدام محمود نظمى قاتل ابنيه ريان ومحمد بميت سلسيل

البحوث الفلكية: غرة شهر رمضان فلكيا الإثنين 6 مايو المقبل

البورصة إجازة رسمية أيام 25 و28 و29 أبريل و1 مايو

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأهلي يستبعد رمضان وصلاح محسن من مواجهة بيراميدز للإصابة.. وفرجانى ساسى يجرى عملية ناجحة.. ويغيب شهرين


إضافة تعليق

موعد الاستفتاء

تعديلات الدستور

التعديلات الدستورية

السيسي

الرئيس السيسي

رمضان صبحي

فرجاني ساسى

الاهلي

الزمالك

بيراميدز

اليوم السابع بلس

غرة شهر رمضان

شهر رمضان




لا تفوتك
صور.. الوطنية للانتخابات: الاستفتاء يجرى من 19لـ21 أبريل بالخارج ومن 20 لـ22 بمصر

صور.. الوطنية للانتخابات: الاستفتاء يجرى من 19لـ21 أبريل بالخارج ومن 20 لـ22 بمصر

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

البحوث الفلكية: غرة شهر رمضان فلكيا الإثنين 6 مايو المقبل

البحوث الفلكية: غرة شهر رمضان فلكيا الإثنين 6 مايو المقبل

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة