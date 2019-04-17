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الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:22 م
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إيطاليا تحكم إغلاق موانئها تحسبا لتسلل الإرهابيين

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:01 م
إيطاليا تحكم إغلاق موانئها تحسبا لتسلل الإرهابيين وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى
روما (أ ش أ)
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أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالى، ماتيو سالفينى، إحكام إغلاق موانىء بلاده أمام اللاجئين، فى ظل الأوضاع الحالية فى ليبيا، قائلا "إن خطر تسلل الإرهابيين بات أمراً مؤكداً".

وأضاف سالفينى، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء آكى الإيطالية، اليوم الأربعاء،: "المشكلة أن هناك مئات الإرهابيين فى السجون الليبية والعائدين إلى تونس وشمال أفريقيا.. إن خطر التسلل الإرهابى على متن القوارب الصغيرة والمراكب الشراعية أصبح أمراً مؤكداً الآن".

وتابع قائلا: "لا يمكن إنزال أى شخص فى موانىء إيطاليا دون تصريح، هذا واجبى تجاه المواطنين الإيطاليين".

 


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