إعداد 1182 لجنة بالشرقية لاستقبال الناخبين للتصويت على التعديلات الدستورية

استعدت محافظة الشرقية، لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث تم إعداد 23 لجنة عامة ، و 1159 لجنة فرعية ، و1027 مركزا انتخابيا ، لاستقبال 4 ملايين و284 ألفا و983 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت.

وصرح اللواء ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم، بأنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسته ، ولجان فرعية بجميع الوحدات المحلية، وكذلك غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية وتذليل كافة العقبات التى تعترضها وإعداد تقارير يومية .

وأضاف أنه تم تزويد اللجان بهواتف أرضية ومولدات كهرباء ومظلات ومقاعد متحركة لتمكين كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة من الإدلاء بأصواتهم، كما تم توفير أماكن لمبيت القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء والقوات المكلفة بتأمين اللجان الانتخابية ، وتوفير عنصر نسائى بكل مقر انتخابى للتعامل مع السيدات وتوفير عوامل الأمن والسلامة بجميع اللجان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .

وأشار إلى أنه تم التأكيد على وجود "حرم آمن " مساحتة لاتقل عن مائتى متر حول المراكز الانتخابية لتأمينها بصورة كاملة ، والتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وسلامة أبواب المقار ونوافذها وتزويدها بالأبواب الحديدية ، لتأمين صناديق الاقتراع ، وعدم السماح بتواجد أى سيارات أو دراجات بخارية حول اللجان وإزالة كافة الإشغالات الكائنة حولها .

ومن جانبه ، صرح المستشار حامد سرحان ، رئيس محكمة جنوب الشرقية ، بأنه تم تكليف 557 قاضيا للاشراف على اللجان الفرعية بمراكز الجنوب ، يعاونهم 3 آلاف من موفدى الهيئات القضائية والمحليات ومديريات الخدمات ، والتأكيد على المشرفين فى عملية الاستفتاء بالالتزام بالمواعيد المحددة لفتح اللجان وغلقها ، وتقديم التيسيرات للمواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم .

وأوضح أنه سيتم توفير أماكن مبيت ، ووسائل انتقال لأعضاء الهيئات القضائية المشرفة على عملية الاستفتاء وتأمينهم.