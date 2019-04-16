1167 متنافسا بانتخابات التجديد النصفى لـ"الصيادلة" و13 على مقعد النقيب

تجرى نقابة الصيادلة، انتخابات التجديد النصفى، لاختيار النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وأعضاء المجالس الفرعية، اليوم الثلاثاء.

من ناحيتها، دعت النقابة العامة للصيادلة، كافة أعضائها النزول والمشاركة بالانتخابات بكثافة للتصويت بالانتخابات لاختيار بحرية من يرونه الأصلح لتمثيلهم وحل قضاياهم المهنية.

ويتنافس 624 مرشحا عل كافة المقاعد، من بينهم 81 مرشحاً بالنقابة العامة، موزعين بين 13 مرشحا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، و68 على باقى المقاعد البالغ عددها 12 مقعداً، بينما بالنقابات الفرعية يتنافس 543 مرشحاً على كافة مقاعد النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بإجمالى ١١٦٧ مرشحا على كافة المقاعد.

وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن كافة صناديق الاقتراع، تبدأ فى استقبال الناخبين من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساء فى كافة محافظات الجمهورية، حيث تم تجهيز 130 لجنة على مستوى الجمهورية بأفضل صورة لاستقبال الصيادلة الناخبين، وتم مخاطبة وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات لتأمين العملية الانتخابية.

وأشارت اللجنة إلى أن الانتخابات تتم تحت اشراف قضائى كامل، حيث تم انتداب 30 قاضياً من مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات، لافته إلى أنه يمكن للصيدلى التصويت بالانتخابات بشرط سداد اشتراكات النقابة حتى عام ٢٠١٨، مع استثناء من هم فوق الـ60 عاما فهم معفيين من سداد الاشتراكات، كما أنه يوجد إمكانية لتسديد اشتراكات النقابة يوم الانتخاب، حيث يتم توفير موظف ليتمكن الصيادلة من المشاركة فى الانتخابات فى حينها، لا توجد لجان للمغتربين ويمكنهم التصويت فقط بمقار اللجان بنقابتهم الفرعية.