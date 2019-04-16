وزير خارجية إيران يصل سوريا لبحث القضايا الثنائية بين البلدين

وصل وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد سياسى فى زيارة هى الأولى له بعد أن تسببت زيارة الرئيس بشار الأسد إلى طهران لإعلان استقالته فى فبراير الماضى.