وزير خارجية إيران يصل سوريا لبحث القضايا الثنائية بين البلدين

وصل وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد سياسى فى زيارة هى الأولى له بعد أن تسببت زيارة الرئيس بشار الأسد إلى طهران لإعلان استقالته فى فبراير الماضى.
وبحسب وكالة فارس، سيبحث ظريف فى محادثاته مع كبار المسئولين السوريين بشأن أهم القضايا الثنائية ومتابعة التفاهمات بين البلدين.
وتهدف زيارته إلى دمشق تنسيق المواقف بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية بهدف تعميق وترسيخ السلام والاستقرار الإقليمى.
ومن المقرر أن يلتقى ظريف خلال الزيارة الرئيس بشار الأسد ورئيس الوزراء عماد خميس ووزير الخارجية وليد المعلم.
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