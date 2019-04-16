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وزير الكهرباء يشكر دول أفريقيا على ثقتهم فى مصر لرئاسة الجنة الفنية للإتحاد

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 05:09 م
وزير الكهرباء يشكر دول أفريقيا على ثقتهم فى مصر لرئاسة الجنة الفنية للإتحاد د. محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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توجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالشكر لمجموعة دول شمال أفريقيا، على اختيارهم مصر لرئاسة المجموعة، ولجميع الدول الأفريقية على الثقة المعطاة لمصر لرئاسة الدورة الثانية للجنة الفنية للإتحاد الإفريقي للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة والأقاليم والطاقة والسياحة (STC) للفترة (2019 – 2021)، والتي تأتى بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019.
 
كما تقدم شاكر أيضاً بالشكر إلي دولة توجو لرئاستها لاجتماعات للدورة السابقة للجنة خلال الفترة من (2017 – 2019).
 
وأكد الدكتور شاكر على الحرص الشديد  بتحقيق حوار فعال لتحديد رؤية مشتركة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع بلدان القارة ووضع برامج عمل واضحة لتطوير البنية التحتية من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.
 
كما أكد على ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة على جميع المستويات، لتعميق التعاون والتكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية والتقدم، وأكد كذلك علي أهمية العمل بشكل وثيق مع كل بلد أفريقي وكذلك مع شركائنا ومؤسساتنا الأفريقية وبصفة خاصة الاتحاد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي لضمان التنفيذ الفعال والسلس للتوصيات التي ستصدر عن اجتماع اللجنة متمنياً للجميع  اجتماعات ناجحة ومناقشات بناءة لتحقيق الأهداف المرجوه لصالح القارة الأفريقية بأكملها .
 

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