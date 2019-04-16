video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الدفاع البرتغالى يشيد بالمدرعة tag أحدث منتجات العربية للتصنيع

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:04 م
وزير الدفاع البرتغالى يشيد بالمدرعة tag أحدث منتجات العربية للتصنيع وزير الدفاع البرتغالى يشيد بالمدرعة tag
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق

أشاد جواو جوميز كرافينهو، وزير دفاع جمهورية البرتغال بجودة وتميز العربة المدرعة تاج TAG أحدث منتجات الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا تمتعها بكافة المواصفات العالمية وكفاءتها لتنفيذ المهام فى مختلف البيئات والمناطق الوعرة الصعبة.

وجاء هذا خلال زيارته أمس، في إطار إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لفتح آفاق جديدة للتعاون وعقد شراكات مع الدول الصديقة.

وحرص "كرافينهو" علي مشاهدة العربة المدرعة من الداخل، مبديا إعجابه الشديد بالقدرات التصنيعية للعربة المدرعة تاج، كما شاهد بيانا عمليا لإمكانيتها وقدراتها علي تخطي الصعاب، مؤكدا تميزها بالأمان والحماية الكاملة لطاقم المدرعة.

وزير الدفاع البرتغالى (1)
 

 

وزير الدفاع البرتغالى (2)
 

 

وزير الدفاع البرتغالى (3)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تشكيل لجنة فنية للتعاون بين "العربية للتصنيع" والبرتغال للتعاون بعدة مجالات

غدا.. رئيس العربية للتصنيع يلتقى وزير الدفاع البرتغالى

العربية للتصنيع

الفريق التراس

عبد المنعم التراس

تاج

مدرعة تاج




لا تفوتك
إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة