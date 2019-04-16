وزير الدفاع البرتغالى يشيد بالمدرعة tag أحدث منتجات العربية للتصنيع

كتب زكى القاضى

أشاد جواو جوميز كرافينهو، وزير دفاع جمهورية البرتغال بجودة وتميز العربة المدرعة تاج TAG أحدث منتجات الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا تمتعها بكافة المواصفات العالمية وكفاءتها لتنفيذ المهام فى مختلف البيئات والمناطق الوعرة الصعبة.

وجاء هذا خلال زيارته أمس، في إطار إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لفتح آفاق جديدة للتعاون وعقد شراكات مع الدول الصديقة.

وحرص "كرافينهو" علي مشاهدة العربة المدرعة من الداخل، مبديا إعجابه الشديد بالقدرات التصنيعية للعربة المدرعة تاج، كما شاهد بيانا عمليا لإمكانيتها وقدراتها علي تخطي الصعاب، مؤكدا تميزها بالأمان والحماية الكاملة لطاقم المدرعة.











