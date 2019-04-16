وزير الخارجية الفلسطينى: الموقف الروسى واضح وقوى ويدعم القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الموقف الروسي قوي وصلب ويدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل.
وأوضح المالكي - في لقاء خاص اليوم،الثلاثاء، مع قناة (روسيا اليوم) على هامش منتدى التعاون العربي الروسي الخامس - أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعي بأن الفلسطينيين لا يريدون التفاوض والمحادثات، حيث تحدى نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ 3 سنوات، وقال إنه لن يستطيع أن يجلب الأطراف الفلسطينية للتفاوض.
ونوه بأن نتنياهو يعمل منذ زمن على منع إقامة دولة فلسطينية ويريد الأمر الواقع.
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