وزير الخارجية الفلسطينى: الموقف الروسى واضح وقوى ويدعم القضية الفلسطينية

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قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الموقف الروسي قوي وصلب ويدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل.

وأوضح المالكي - في لقاء خاص اليوم،الثلاثاء، مع قناة (روسيا اليوم) على هامش منتدى التعاون العربي الروسي الخامس - أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعي بأن الفلسطينيين لا يريدون التفاوض والمحادثات، حيث تحدى نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ 3 سنوات، وقال إنه لن يستطيع أن يجلب الأطراف الفلسطينية للتفاوض.

ونوه بأن نتنياهو يعمل منذ زمن على منع إقامة دولة فلسطينية ويريد الأمر الواقع.