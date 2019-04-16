"هيئة الاستعلامات": تلقينا 555 طلبا من المراسلين الأجانب لتغطية الاستفتاء

كتب محمد السيد

أكد محمد إمام رئيس المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بهيئة الاستعلامات، أن الهيئة تلقت طلبات من 555 مراسلا أجنبيا معتمدا لدى المركز من جميع دول العالم للحصول على التصاريح الخاصة بتغطية الاستفتاء.

وأضاف محمد إمام فى تصريحات له، أن المتقدمين للحصول على التصاريح لتغطية الاستفتاء من جميع دول العالم ويمثلون فضائيات ووكالات وصحف، مشيرا إلى أن المراسلين الأجانب فى المؤتمر المقرر عقده للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الاستفتاء.

و ذكر محمد إمام رئيس المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بهيئة الاستعلامات، أن الهيئة العامة للاستعلامات ستكون على تواصل دائم بالهيئة الوطنية للانتخابات لتذليل أى عقابات أمام المراسلين الأجانب.