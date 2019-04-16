video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ميرور: رجل إطفاء يتمكن من إنقاذ "إكليل الشوك" الخاص بالمسيح

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:31 م
ميرور: رجل إطفاء يتمكن من إنقاذ "إكليل الشوك" الخاص بالمسيح رجل الإطفاء الذى أنقذ إكليل الشوك
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إنه تم إنقاذ قطعة أثرية لا تقدر بثمن فى حريق كاتدرائية نوتردام وهى "إكليل الشوك"، الذى ارتداه السيد المسيح قبل صلبه. 
 
 
وأوضحت الصحيفة، أنه تم نقل عدد من القطع الأثرية الأخرى إلى قاعة مدينة باريس لحفظها. 
 
 
ونشرت عمدة باريس آن هيدالجو فى تغريدة صورة للقطع الآثرية بعد إنقاذها، وقالت: "إن تاج الأشواك وسترة سانت لويس والعديد من القطع الرئيسية الأخرى هى الآن فى مكان آمن".
 
 
تاج الأشواك
إكليل الشوك
 
 
وأوضحت الصحيفة أن "إكليل الشوك" أخذ من الأصل من القدس، وتم وضعه فى بادئ الأمر فى سان تشابيل بفرنسا، والتى بناها الملك لويس التاسع فى باريس فى القرن الثالث عشر خصيصا للتاج.
 
على الرغم من أن العمر الدقيق للقطعة غير معروف، إلا أن المؤرخين يقولون إن تاريخها يعود إلى القرن الرابع.
 
وأشارت "ميرور" إلى أنه يتم تقديم التاج للمؤمنين من أجل التبجيل فى أول جمعة من كل شهر وكل يوم جمعة خلال الصوم الكبير.
 
ومن ناحية أخرى، قالت الصحيفة ذاتها فى تقرير منفصل إن رجل إطفاء "كاهن" تمكن من إنقاذ الإكليل من الحريق الضخم، ووصفته بأنه "بطل". وعندما اندلعت النيران المدمرة قاتل رجال الإنقاذ للسيطرة على النيران، وعمل الأب جان مارك فورنييه على استعادة القطع الأثرية القديمة من معالم باريس.
 
وقام القس فورنييه، قسيس إدارة إطفاء الحرائق فى باريس بإنقاذ القربان المقدسة وإكليل الشوك من نوتردام عندما تزايدت المخاوف من احتمال ضياعها إلى الأبد.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ملكة بريطانيا تعرب عن حزنها إزاء حريق كاتدرائية نوتردام الفرنسية

مؤسسة بطرس غالى تهيب بـ "يونسكو" العمل على إعادة ترميم كاتدرائية "نوتردام"

حريق نوتردام

كاتدرائية نوتردام

اخبار العالم

اكليل الشوك

تاج الشوك




لا تفوتك
إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة