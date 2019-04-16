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خالد صلاح
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مصرع 5 أشخاص وفقدان 17 آخرين جراء الفيضانات بإقليم هيرات الأفغانى

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 09:42 ص
مصرع 5 أشخاص وفقدان 17 آخرين جراء الفيضانات بإقليم هيرات الأفغانى فيضانات ـ صورة أرشيفية
كابول(أ ش أ)
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أعلن مسئول أفغانى أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم فيما اعتبر 17 آخرون على الأقل فى عداد المفقودين جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على خمس مقاطعات فى إقليم "هيرات" الواقع غربى البلاد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم حاكم الإقليم "جيلانى فارهاد" قوله ان المفقودين كانوا مسافرين على متن حافلة، موضحا أن المقاطعات المتضررة هى "كوهسان" و"أوبا" و"كاروخ" و"شيندند" و"جوزارا".

وأضاف فارهاد أن الفيضانات تسببت فى تدمير المئات من المنازل وألف فدان من الأراضى الزراعية بالإضافة إلى نفوق المئات من رؤوس الماشية، كما تسببت فى تدمير أجزاء من طريق "هيرات - قندهار" السريع وتم إغلاقه أمام حركة السيارات.

 


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