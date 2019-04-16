محافظ القليوبية خلال مؤتمر الحوسبة بجامعة بنها:نحتاج لدعمكم

القليوبية إبراهيم سالم

أقامت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها، المؤتمر الثاني للحوسبة والمعلوماتية 2019، تحت رعاية وحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، حيث شارك بالمؤتمر بحضور الدكتورة هالة حلمي زايد عميد الكلية، والدكتور طارق الشيشتاوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، وعدد كبير من الاساتذة فى مجال الحاسبات والمعلومات.

وتم تقديم 55 بحث بالمؤتمر تم قبول 29 بحث منها، ورفض 26 بحث، حيث هدفت معظم الأبحاث إلي دعم المجتمع والمحافظة فى مجال الأنظمة الذكية والربوت والتقنيات المستجدة والأنظمة المعلوماتية الحديثة والبرمجة وميكنة الإدارات الخدمية، بالإضافة إلى مجالات أخرى كالزراعة والغذاء والموارد المائية وموارد الطاقة والطب، من خلال لجنة تحكيم دولية تشارك في اختيار وتقييم الأبحاث المتقدمة.

وألقى المحافظ كلمة، أشاد خلالها بدور هيئة التدريس وعميدة الكلية، مشيرا إلى أن كلية الحاسبات والمعلومات أصبحت من الكليات الهامة وكليات القمة التي يحتاج اليها سوق العمل بشدة وتتميز بدور مجتمعى واضح ومهم، مطالبا خلال كلمته بضرورة التزام الطلاب ومتابعة حضور مثل هذه المؤتمرات والندوات العلمية الهامة التي ستفتح لهم افاق جديدة وتطلعات في مجال الحاسبات والمعلومات.

وأصاف، أن كلية الحاسبات والمعلومات لابد ان تستكمل رحلة نجاحها من خلال عمل أبحاث مشتركة بين الكلية والكليات الأخري كالطب والهندسة والصيدلة والعلوم، لتخدم جميع الكليات الموجودة بالجامعة، مطالبا الطلاب بتحديد ورسم مستقبلهم من خلال انشاء مشروع خاص بهم كمشروع صغير يوسع مداركهم العلمية ويكون بابا لنجاحهم وتميزهم.

وفي سياق متصل، أكد المحافظ علي الدور المجتمعي الذي يقع علي عاتق الكلية ومساعدة المحافظة وجميع مراكز المدن والقري في مجال ميكنة إداراتها، مشيرا إلى أن المحافظة ستحتاج إلي دعم المتخصصين في هذا المجال، وتعميق التعاون ايضا من خلال توقيع بروتوكول مشترك يسهم في الاستفادة لصالح تقديم خدمة افضل لأبناء القليوبية.

وألقت عميدة الكلية كلمة، أشارت خلالها إلي أن الكلية انشأت عام 2006 بدأت بعضو هيئة تدريس واحد و4 هيئات معاونه، حتي وصل عدد اعضاء التدريس الي 90 عضو ويتقدم للكلية متوسط 1600 طالب، وتشتمل علي 15 معمل في مجالات تكنولوجية ومعلوماتية متعددة، وتسعي الكلية إلى مواكبة التطور لخدمة المجتمع، مشيرة إلى أنه تم إضافة قسم جديد إلى الكلية، وهو قسم الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الأقسام الموجودة، وهم علوم الحاسب ونظم المعلومات والحسابات العلمية، فضلا عن إضافة برامج تدريس حديثة كبرنامج أمن المعلومات ، واكتشاف الادلة الجنائية الرقمية وبرنامج المعلوماتية والطبية كل ذلك بهدف تخريج طالب مؤهل لسوق العمل ينافس عالميا ويستطيع إن يقدم خدمات جليلة لمجتمعه في مجال الحاسبات والمعلومات.

كما قام، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية لكلية الزراعة بمشتهر، تفقد خلالها عدد من المشروعات التي تم تنفيذها بالكلية بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع.

وبدأت الجولة، بشرح مفصل عن المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بالكلية كجانب من التدريب العملي للطلاب والمشاركة المجتمعية، وإيجاد فرص عمل للشباب، ومن أهم تلك المشروعات تربية الأرانب التي تقوم الكلية بتدريب الشباب عليها بقرى المحافظة، لتكون نواة لمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تقوم الكلية بتدريب الشباب على مشروعات المزارع السمكية والنباتات العطرية ومشروعات لاند سكيب ومشروع زراعة الأسطح وتصميم شبكات الري .

كما تضمنت الجولة، تفقد المزرعة السمكية بكلية الزراعة، والتي تقوم بإنتاج أسماك البوري وتحتوي على عدد 8 أحواض مزودين بمرشحات مياه وأكسجين، للحصول على إنتاج علي الجودة ويقوم بالإشراف على المزرعة عدد كبير من الأساتذة المتخصصين، و اثني المحافظ على المشروع والذي يتميز بالتكامل وتعامل جميع أنظمته بالتكنولوجيا الحديثة.

كما تفقد المحافظ أيضا، المشروع الزراعي لإنتاج الطماطم من الصوبة، والذي يعتمد ريه من المياه التي يتم تدويرها من المزارع السمكية لاستغلالها، وعدم إهدارها وأختتم المحافظ الجولة بتفقد التجربة الناجحة لتربية الأرانب لعدد من المواطنين بقرية مشتهر، حيث أبدي إعجابه بنشاط الكلية والجهود التي تبذل بها، مطالبا إياهم بمزيد من الأنشطة الزراعية الفعالة بمشتهر لتقوم الجامعة بدورها المثمر فى خدمة المجتمع بالقليوبية.

وأكد محافظ القليوبية، أن جامعة بنها تعد من المؤسسات العلمية العريقة، والتى تمثل بيت خبرة متميز فى مجال الإرشاد الزراعي والتجاري والإنتاج الحيواني، وكلها تعد من المشروعات الصغيرة التي تسهم في إيجاد فرص عمل للشباب، إلى جانب زراعة الموالح التي تشتهر بها محافظة القليوبية.