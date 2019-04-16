مجلس النواب اليمني يدين اعتداءات المليشيات الحوثية المتكررة على السعودية

إيمان حنا

أدان مجلس النواب اليمنى، الذى عقد أولى جلساته فى سيئون بمحافظة حضرموت بعد انقطاع دام أربع سنوات، اعتداءات المليشيات الحوثية المتكررة على السعودية بما فى ذلك استهداف المدن والمقدسات بالصواريخ والطائرات المسيرة، مثمنا استضافة السعودية مئات الآلاف من أبناء الشعب.

وأكد المجلس على تخليص اليمن من المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وعلى أن المرجعيات الثلاث أساس وحيد لا يقبل التغيير كحل سياسي في اليمن، واعتبر جميع الإجراءات الصادرة عن المليشيات في مناطق سيطرتها في حكم العدم.





ومن جهة أخرى دعا المجلس كافة البناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة المليشيات الى التصدي لهذه المليشيات،

وقدم الشكر والامتنان لدول التحالف بقيادة السعودية على مساندة الشعب اليمنى، كما دعا الى الاستمرار في الوقوف الى جانب اليمن ودعم الشرعية، ودعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في دعم الشرعية.

ودعا المجلس إلى إلزام المليشيات الحوثيه بتنفيذ اتفاق الحديده بدون مزيد من المماطلات، وأدان دور المليشيات فى تكريس الطائفية والتغيير الفكري والمذهبي.