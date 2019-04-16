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الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:52 م
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لجنة انتخابات "الصيادلة" تسمح للمحافظات بالاستعانة بموظفين لتسيير أعمال التصويت

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:15 م
لجنة انتخابات "الصيادلة" تسمح للمحافظات بالاستعانة بموظفين لتسيير أعمال التصويت انتخابات نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس - سيد الخلفاوى
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أصدرت اللجنة العامة للإشراف علي انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، برئاسة الدكتور أحمد عطية، منذ قليل، قرار أرسلته لرؤساء النقابات الفرعية بكافة المحافظات، تسمح من خلاله لهم بالاستعانة بموظفين أو صيادلة، في حال تعذر وجود موظفين، لتسهيل إجراء العملية الانتخابية.
 
ويأتى ذلك، بعد تعطل عمليات التصويت بلجان انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، في عدة محافظات، عن موعد التصويت كأسيوط، وبني سويف، والإسماعيلية، والسويس، وذلك بسبب انسحاب الموظفين من بعض اللجان.
 
وفتحت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة أبوابها، منذ التاسعة صباحا؛ ويستمر الأعضاء في الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء موعد غلق باب الاقتراع.
 
ويتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.
 
 
 

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