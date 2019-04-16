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لافروف يبحث هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة الوضع فى الشرق الأوسط

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 12:00 ص
لافروف يبحث هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة الوضع فى الشرق الأوسط وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أ ش أ
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تسوية النزاعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، أوردته وكالة الأنباء الروسية، أن لافروف والأمين العام للأمم ناقشا القضايا الراهنة المدرجة على جدول أعمال المنظمة العالمية على وجه الخصوص.

 

وأضاف البيان أنه تم التطرق إلى تسوية النزاعات والأزمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك سوريا، وأكد الجانب الروسي تركيزه على استمرار التعاون المثمر مع الأمم المتحدة حيال مجموعة واسعة من القضايا.

 

 


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