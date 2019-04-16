قيادى بالحرس الثورى: تعاونا مع القاعدة فى البوسنة تحت غطاء الهلال الأحمر

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشف القيادى بالحرس الثورى سعيد قاسمى، أن الحرس الثورى تعاون مع تنظيم القاعدة فى زمن الحرب فى البوسنة متخذا من عناصر الهلال الأحمر الإيرانى غطاء له، وقال إن مقاتلين هناك والذين وصفهم بـ"المجاهدين" تلقوا تدريباتهم على يد مستشارى الحرس الثورى.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى، قول قاسمى فى إحدى البرامج الإيرانية، كنا نحن الهلال الأحمر ودربنا المقاتلين هناك.

وأضاف أن الأمريكيين كشفوا هذه المعلومات ودونوها فى كتبهم، وأكد على أن عناصر القاعدة كانت تستخدم أدوات الحرس الثورى من رابطات الجباه وحتى إعلام فيالق الحرس. وقال قاسمى ما أسماها بالكتائب الجهادية المسلمة تشكلت فى البوسنة قبل سوريا.

وأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثورى الإيرانى الأسبوع الماضى على قوائم التنظيمات الارهابية التى تدعم الإرهاب فى المنطقة، ودخل التصنيف حيز التنفيذ رسميا، وهو الأول من نوعه على الإطلاق.