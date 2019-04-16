قائد المنطقة الشمالية: تعظيم قدراتنا القتالية لردع من يفكر فى العبث بأمننا

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

أكد اللواء أركان حرب على عادل عشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية، أن قاعدة محمد نجيب أصبحت قبلة تتجه إليها الدول الشقيقة والصديقة، لإجراء التدريبات العسكرية، مؤكدا استعداد رجال القوات المسلحة للزود بالروح والدم، لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

وقال قائد المنطقة الشمالية العسكرية، خلال تفقد الرئيس السيسي، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بعد تطويرها، إن السلام الذى ننشده يتطلب قوة تحميه وتصونه لردع من يفكر فى العبث بأمنه، متابعًا: "تعظيم ما لدينا من قدرات قتالية ترهب كل من يفكر فى العبث فى أمننا ومصالحنا القومية".

ووجه قائد المنطقة العسكرية الشمالية تحية للقوات المرابطة فى سيناء قائلا: "تحية لكل أبطالنا البواسل فى سيناء الذين يدافعون عن شرف الأمة".