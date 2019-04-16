فيديو وصور.. ترحيل حمو بيكا لقضاء عقوبة الحبس بالإسكندرية

قررت محكمة جنح مستأنف بالإسكندرية، ترحيل حمو بيكا، لقضاء عقوبته بالحبس شهرين، بتهمة إقامة حفل بدون ترخيص.

كانت قد قضت محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بتأييد حبس المطرب الشعبى حمو بيكا لمدة شهرين مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بإقامة حفل غنائى بمنطقة العجمى دون ترخيص من الجهات المختصة.

وصدر الحكم، برئاسة القاضى مصطفى مرسي، وعضوية كل من المستشارين أحمد أبو زهرة وعبد المنعم حسين.

تعود بداية الواقعة، عندما رصدت قوة أمنية من قسم شرطة الدخيلة، وجود مظاهر احتفالية بشاطئ البيطاش الخاص، وتوافد جماهير، تمهيداً لإقامة حفل غنائى للمطرب "م.ح.أ" وشهرته "حمو بيكا"، دون تصريح.

وتم إلغاء الحفل، وحرر "هـ.م.ع" محامى نقابة الموسيقيين بالإسكندرية، بلاغًا بتضرره من المطرب المذكور لقيامه بتنظيم حفل غنائى دون الحصول على تصريح من النقابة.

وبإحالة البلاغ الذى حمل رقم 13812 لسنة 2018 إدارى الدخيلة، إلى محكمة جنح الدخيلة أصدرت قرارها بحبس المطرب "حمو بيكا" 3 أشهر، على خلفية مزوالة مهنة الغناء، وإذاعة حفل سمعى وبصري، دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة.

واستأنف محامى المطرب "حمو بيكا" على حكم أول درجة، وحددت المحكمة جلسة غد لنظر الاستئناف، إلا أن المطرب حضر اليوم، رفقة محاميه وعدد من جمهوره، وقدم طلب لرئيس المحكمة لتقصير مدة الجلسة مبديًا استعداده للمثول أمام المحكمة اليوم، وتم انعقادها قبل موعدها المحدد.

كانت قد باشر التحقيقات بالنيابة، المستشار خالد محمود مدير نيابة الدخيلة، فى التهمة الموجهة لحمو بيكا من نقابة الموسيقيين بإقامته حفل دون ترخيص، وتم احاله القضية لمحكمة جنح الدخيلة.

وأصدرت محكمة جنح الدخيلة الإسكندرية، حكم الدرجة الأولى بحبس مطرب "حمو بيكا" شهرين، على خلفية مزوالة مهنة الغناء، وإذاعة حفل سمعى وبصري، دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة.