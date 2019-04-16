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غلق طريق منطقة تركية ضمن قائمة التراث العالمى لليونسكو بحجة "الملكية الخاصة"

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:36 ص
غلق طريق منطقة تركية ضمن قائمة التراث العالمى لليونسكو بحجة "الملكية الخاصة" غلق الطريق
وكالات الأنباء
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أغلق مجموعة من المواطنين الأتراك الطريق المؤدى إلى منطقة باموق قلعة السياحية الموجودة ضمن قائمة التراث الثقافى العالمى لمنظمة اليونيسكو، مدعين أن الشارع ملكية خاصة لهم.

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وحسب صحيفة "زمان" التركية، فوجئ أهالى مدينة دنيزلى غرب تركيا، بوضع عبوات بلاستيكية وسحب أشرطة تحذيرية على مدخل ومخرج الطريق، بداية من تقاطع حى أك كوى، الذى يعتبر مدخل المدينة إلى منطقة باموق قلعة، وقاموا بوضع لافتات مدون عليها: “ممنوع الدخول، هذه المنطقة ملكية خاصة مسجلة قانونيًا”.
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وأكد المتجمهرون أن الطريق ملكية خاصة لهم، مطالبين الحكومة بالحصول على حقهم.

ومع البحث والتقصى تبين أن جزءا بمساحة 3 آلاف و500 متر مربع من الطريق ملكية خاصة بالفعل لعدد 45 شخصا.

وقد تحركت قوات الأمن والجاندرما، وحاولت إقناع المتجمهرين لفتح الطريق أمام حركة المرور.

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