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"عايزين حق يوسف" .. الأهالى يطالبون بضبط قاتلى سائق "توك توك" الصف

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 12:00 ص
"عايزين حق يوسف" .. الأهالى يطالبون بضبط قاتلى سائق "توك توك" الصف جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تحريات مكثفة يجريها ضباط مباحث مركز شرطة الصف لكشف هوية المتهمين بقتل شاب يبلغ من العمر 16 عاما، وإلقاء جثته بإحدى الترع بعد الإستيلاء على التوك توك الخاص به

وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية فى محاولة لتتبع خط سير المجنى عليه منذ استدراجه على يد المتهمين حتى إختفائه، وجارى مناقشة عدد من سائقى التوك توك للحصول على معلومات للكشف عن هوية مرتكبى الجريمة


ومن جانبهم استلم أفراد أسرة الضحية جثمانه بعد أن صرحت النيابة بدفن جثته عقب إنتهاء عملية التشريح،  حيث شارك عدد كبير من المواطنين فى تشييع جنازته

وطالب أقارب وأصدقاء الضحية بسرعة الكشف عن هوية مرتكبى الجريمة والقبض عليهم، وأطلقوا هاشتاج عبر موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك " عايزين حق يوسف ".

كان مركز شرطة الصف تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بإحدى الترع مقيدة بالحبال ،وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تم العثور على جثة "يوسف محمد " 16 عاما مقيدا بالحبال، وتبين إختفاء التوك توك الخاص به


وكشفت تحريات رجال المباحث أن المجنى عليه اختفى منذ ما يقرب من 3 أيام أثناء عمله على التوك توك، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق

 

 


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