ضبط 3 طن تمر هندى فاسد داخل مصنع بأطفيح قبل توزيعها فى رمضان

وجهت محافظة الجيزة من خلال أجهزة مباحث التموين حملات على عدد من مصانع بير السلم والتى تنتج وتبيع المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والغير صالحة للاستخدام الادمى .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه تم ضبط مصنع بمركز ومدينة أطفيح يقوم بإعادة تدوير المنتجات بعد انتهاء صلاحيتها حيث تم ضبط 3 طن من منتج التمر هندى فاسد قبل بيعها للمواطنين وتوزيعها بالأسواق خاصة أن المنتج يشهد اقبالاً كبيراً من المواطنين خلال شهر رمضان .

وأشار راشد، فى بيان اليوم، أنه تم التحفظ على كل المعدات والأدوات الموجوده بالمصنع بالكامل من معدات تجهيز وتقطيع وتعبئة وتغليف ولصق وأقفاص التشوين والأدوات المستخدمة أضافه الى انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتكون رسالة رادعة لكل من يتهاون ويتلاعب فى الغذاء والمنتجات التى يتناولها المواطنين

ووجه راشد، مدير مباحث التموين العميد مصطفى البكرى بالتعاون مع مديريتى التموين والطب البيطرى وتكثيف الحملات لتمشيط الأسواق قبل أعياد شم النسيم وشهر رمضان لضبط أى سلع غذائية فاسدة أو مجهولة المصدر وعدم السماح بالتلاعب بصحة المواطنين وغذائهم حفاظا على سلامتهم .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الحملات تأتى ضمن خطة المحافظة لتحقيق دورها الرقابى على الأسواق لخدمة وحماية المواطنين من غش وجشع بعض التجار، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات على الأسواق ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والسلاسل التجارية خاصة مع اقتراب موسم شم النسيم وشهر رمضان المبارك وكلاهما يشهد اقبال المواطنين على السلع الغذائية المختلفة مما يستدعى اليقظة التامة من الاجهزة الرقابية .