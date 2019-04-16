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ضبط مصنعى رنجة مخالفين بالشرقية احدهما يستخدم ملح السياحات الضار

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:23 م
ضبط مصنعى رنجة مخالفين بالشرقية احدهما يستخدم ملح السياحات الضار رنجة فاسدة - ارشيفية
الشرقية- إيمان مهنى
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تمكنت الرقابة التموينية بالشرقية، برئاسة جمال زيدان المدير العام، من ضبط مصنعين للرنجة، بدون ترخيص، أحدها يستخدم ملح السياحات الضار علي صحة الإنسان، وتم التحفظ علي 2.5 طن، ذلك في حملات مكبرة شنتها الإدارة استعداد لموسم أعياد شم النسيم .
 
وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتصنيع الأسماك المدخنة، بناحية مركز الحسينية، يعمل بدون موافقة جهات الإختصاص، لقيامه بتصنيع رنجة لطرحها فى الأسواق بمناسبة قرب شم النسيم، وتم التحفظ على كمية من الأسماك مقدارها 300 كيلو مجهولة المصدر، وغير مدون عليها أى بيانات تدل على مصدرها، وتم تحرير القضية رقم 187 لسنه 2019 جنح مركز الحسينية.
 
كما تم ضبط، مصنع آخر يقوم بتصنيع الأسماك المدخنة، ويستخدم ملح سياحات فى تصنيع الرنجة، والذى له الأثر البالغ على صحة المواطنين، وتم التحفظ على كميه الملح، ومقدارها 2 طن ونصف، على ذمة القضية رقم 188 لسنة 2019 جنح مركز شرطة الحسينية.
 
 

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