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صور.. موتمر البنية التحتية بأفريقيا يختتم فعالياته على أنغام الفنون الشعبية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 04:26 م
صور.. موتمر البنية التحتية بأفريقيا يختتم فعالياته على أنغام الفنون الشعبية مؤتمر الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان
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بدأت منذ قليل ختام فعاليات اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية العابرة للقارات والطاقة والسياحة، تحت عنوان "تطوير البنية التحتية الذكية لتعزيز التكامل القارى فى أفريقيا"، من خلال عرض فيلم وثائقى عرض فيه مقاطع للدول الأفريقية على كما قدمت فرقة شعبية عرضا فلكلوريا شعبيا.

حضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و عدد من الوزراء الأفارقة و المهندس أسامة عسران،  نائب وزير الكهرباء و المهندس جابر دسوقى ، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر و عدد من قيادات قطاع الكهرباء فى مصر و دول افريقيا.

ويجرى تنظيم الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة فى النقل والبنية التحتية عبر القارات والأقاليم والطاقة والسياحة "STC-TTIIET" بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقى AUC، وكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية AUDA "النيباد سابقًا"، بنك التنمية الأفريقى AfDB، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا UNECA. 

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