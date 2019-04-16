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صور.. مرشح على منصب نقيب الصيادلة يستعين بأوكرانيتين للدعاية له

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:50 م
صور.. مرشح على منصب نقيب الصيادلة يستعين بأوكرانيتين للدعاية له جانب من الدعاية للمرشح
كتب آيه دعبس - سيد الخلفاوى - محمد قاسم
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استعان أحد المرشحين على منصب نقيب الصيادلة، بفتاتين أوكرانيتان، وذلك لتوزيع الدعاية الخاصة بالمرشح وقائمته، خلال انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، والتى بدأت منذ صباح اليوم.

وهو ما أثار استغراب عدد كبير من المرشحين وأعضاء النقابة نظرا لكثرة المبالغ المنفقة فى الاعلانات والدعاية.

يذكر انه يتنافس 624 مرشحا على كافة المقاعد، من بينهم 81 مرشحاً بالنقابة العامة، موزعين بين 13 مرشحا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، و68 على باقى المقاعد البالغ عددها 12 مقعداً، بينما بالنقابات الفرعية يتنافس 543 مرشحاً على كافة مقاعد النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بإجمالى 1167 مرشحا على كافة المقاعد.

وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن عمليات التصويت مستمرة حتى السابعة مساء فى كافة محافظات الجمهورية، حيث تم تجهيز 130 لجنة بأفضل صورة لاستقبال الصيادلة الناخبين، وتم مخاطبة وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات لتأمين العملية الانتخابية.

وأشارت اللجنة إلى أن الانتخابات تتم تحت اشراف قضائى كامل، حيث تم انتداب 30 قاضياً من مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات، لافته إلى أنه يمكن للصيدلى التصويت بالانتخابات بشرط سداد اشتراكات النقابة حتى عام 2018، مع استثناء من هم فوق الـ60 عاما فهم معفيين من سداد الاشتراكات، كما أنه يوجد إمكانية لتسديد اشتراكات النقابة يوم الانتخاب، حيث يتم توفير موظف ليتمكن الصيادلة من المشاركة فى الانتخابات فى حينها، لا توجد لجان للمغتربين ويمكنهم التصويت فقط بمقار اللجان بنقابتهم الفرعية.


 

 

 

 


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