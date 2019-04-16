video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 04:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مرشح ديمقراطى للرئاسة الأمريكية يعد بـ1000 دولار راتب شهرى للشباب

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:47 ص
صور.. مرشح ديمقراطى للرئاسة الأمريكية يعد بـ1000 دولار راتب شهرى للشباب أندرو يانج
كتب- هاشم الفخرانى – صور ( رويترز)
إضافة تعليق

من أمام النصب التذكارى للرئيس الأمريكى الأسبق إبراهام لينكن، ألقى المرشح الديمقراطى أندرو يانج ذو الأصول الأسيوية كلمة أمام حشد من مؤيديه يحفظهم على مساندته فى سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، مطلقاً العديد من الوعود من بينها زيادة الدخل السنوى للمواطن الأمريكى.

 

 

فتاة مسلمة من بين مؤيدى أندرو يانج
فتاة مسلمة من بين مؤيدى أندرو يانج

 

ومن أشهر الوعود التى أطلقها يانج البالغ من العمر 44 عاما ذو الأصول التايوانية، تعهده براتب شهري بقيمة ألف دولار للقصر والشباب من الأمريكيين .

 

لافتات تؤيد يانج
لافتات تؤيد يانج

 

وعلى الرغم من  استبعاد وسائل الإعلام الأمريكية وجود أي حظوظ له فى الانتخابات الرئاسية، كشف أن حملته الانتخابية تمكنت من جمع ما يقارب مليوني دولار، دفعهم أكثر من ثمانين ألف متبرع في الولايات المتحدة.

 

أمريكيون يرفعون لافتات تأييد لاندرو يانج
أمريكيون يرفعون لافتات تأييد لاندرو يانج

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. جولة أندرو يانج المرشح الديمقراطى لرئاسة امريكا 2020 فى مدينة آيوا

الولايات المتحدة

واشنطن

الانتخابات الأمريكية

اندرو يانج




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة