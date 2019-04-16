صور.. مرشح ديمقراطى للرئاسة الأمريكية يعد بـ1000 دولار راتب شهرى للشباب

كتب- هاشم الفخرانى – صور ( رويترز)

من أمام النصب التذكارى للرئيس الأمريكى الأسبق إبراهام لينكن، ألقى المرشح الديمقراطى أندرو يانج ذو الأصول الأسيوية كلمة أمام حشد من مؤيديه يحفظهم على مساندته فى سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، مطلقاً العديد من الوعود من بينها زيادة الدخل السنوى للمواطن الأمريكى.



فتاة مسلمة من بين مؤيدى أندرو يانج

ومن أشهر الوعود التى أطلقها يانج البالغ من العمر 44 عاما ذو الأصول التايوانية، تعهده براتب شهري بقيمة ألف دولار للقصر والشباب من الأمريكيين .



لافتات تؤيد يانج

وعلى الرغم من استبعاد وسائل الإعلام الأمريكية وجود أي حظوظ له فى الانتخابات الرئاسية، كشف أن حملته الانتخابية تمكنت من جمع ما يقارب مليوني دولار، دفعهم أكثر من ثمانين ألف متبرع في الولايات المتحدة.