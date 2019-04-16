صور.. محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير طريقى صلاح نسيم والسويس - القاهرة

السويس - السيد فلاح

أجرى اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، جولة تفقدية سيرًا على الأقدام بطريق صلاح نسيم مرورًا بميدان فكرى زاهر، للوقوف على أعمال التطوير التي تتم بالمنطقة وميدان فكري زاهر ومتابعة أعمال الرصف والإنارة العامة ودهانات الأرصفة وتمهيد جوانب طريق السويس القاهرة والتي رافقه خلالها الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة والقيادات التنفيذية.

وخلال الجولة كلف محافظ السويس، مسئولي شركات البترول بالمنطقة بإزالة الإعلانات واللوحات العشوائية واستبدالها بلوحات إلكترونية مضيئة باسم الشركات ولوحات ترحيب بالزائرين القادمين على الطريق، وسرعة استكمال أعمال الرصف الدهانات للأسوار والبوابات أمام مداخل الشركات.

وفي الجولة كلف "صقر" مدير التجميل شعبان حمدان، بسرعة إنهاء المقايسات لأعمال زراعة وتجميل المساحات الفضاء على جانبي الطريق، وعمل مخطط لتطوير وإنشاء وزراعة المنطقة المحيطة بكوبري الجيش المصري بمنطقة الإسعاف.

كما تم تكليف رئيسي حي فيصل وعتاقة وفريق الطوارئ بسرعة رفع الأتربة والتراكمات ومخلفات البناء المنتشرة عشوائيا على الطريق، واستبدالها بالحمرة ودكها بالتعاون مع مديرية الطرق.

وأكد محافظ السويس، على المرور واستشاري المشروع بسرعة عمل خطة مرورية لتسهيل الحركة المرورية أسفل الكوبري للقادمين من والي حي فيصل وحي عتاقة.

واختتم "صقر" جولته بتفقد منطقة الإسعاف ومجمع المواقف أعمال إنشاء 41 محلًا لتطوير منطقة الإسعاف ونقل الأكشاك والمحلات العشوائية بالمنطقة، كما تم تفقد مجمع المواقف الإقليمى، ومتابعة أعمال إنشاء مسجد والخدمات داخل مجمع مواقف الميكروباص بحي فيصل، مكلفًا شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي لفرع السويس سرعة إنهاء مشكلة الصرف الصحي بالمواقف.



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)



جانب من الجولة (4)



جانب من الجولة (5)



جانب من الجولة (6)



جانب من الجولة (7)



جانب من الجولة (8)



جانب من الجولة (9)



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جانب من الجولة (25)