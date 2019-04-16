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صور.. تصفيق سفير إندونسيا مع رقصة التنورة وأنغام"انزل شارك" ببنى سويف

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:12 م
صور.. تصفيق سفير إندونسيا مع رقصة التنورة وأنغام"انزل شارك" ببنى سويف حلمى فوزى سفير إندونيسيا بالقاهرة
بنى سويف أيمن لطفى
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تفاعل سفير إندونيسيا بالقاهرة، حلمى فوزى، وواصل التصفيق والتقاط الصور بكاميرته الخاصة أثناء عرض التنورة لفرقة الفنون الشعبية ببنى سويف على نغمات أغنية الفنان حكيم "انزل شارك" على مسرح الجامعة، وذلك أثناء حضوره مساء اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم المصرى الإندونيسى بحضور المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، والدكتور منصور حسن رئيس الجامعة.

تصفيق سفير إندونسيا مع رقصة التنورة (1)

حيث بدأ اليوم باستقبال المحافظ للملحقين التجارى والتربوى والوفد المرافق لهما ثم عقد الصالون التجارى بحضور بعض المستثمرين وأصحاب المصانع ببنى سويف بقاعة المجلس التنفيذى ثم استقبل المحافظ سفير إندونيسيا وحضرا برفقة رئيس الجامعة احتفالية اليوم المصرى الإندونيسى بقاعة مسرح الجامعة التى تضمنت كلمات ترحيب وتعريف بدولة إندونيسيا ومحافظة بنى سويف، وفيلمين تسجيليين، وكذلك فقرات ولوحات فنية عرضتها فرقتى إندونيسيا وبنى سويف للفنون الشعبية.

تصفيق سفير إندونسيا مع رقصة التنورة (2)

و قال سفير إندونيسيا بالقاهرة حلمى فوزى أن السفارة تستضيف طلبة مصريين كمنحة مقدمة لهم فى جميع التخصصات سوى الطب، بالإضافة إلى أن هناك برامج ومنح دراسية لتعليم لغة وثقافة لغة بلدنا التى تضم آلاف الجزر و400 قبيلة تتحدث 600 لغة محلية ،لافتا أن هناك فرصة للتعاون بين جامعة بنى سويف وجامعات إندونيسيا فى مجال التعليم الفنى.


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