صور.. إقبال كثيف للتصويت بانتخابات نقابة الصيادلة

كتبت آية دعبس - سيد الخلفاوى - تصوير خالد كامل

أكد الدكتور أحمد عبيد أمين صندوق نقابة الصيادلة، أن انتخابات النقابة تشهد إقبالا غير مسبوق للصيادلة، حيث توافد عدد كبير من الصيادلة فى الساعات الاولى لفتح صناديق الاقتراع، وتستمر اللجان فى استقبالهم حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

وأضاف أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد، واللجنة العليا للانتخابات على تواصل دائم بكافة محافظات الجمهورية لتذليل العقبات التى تعوق العملية الانتخابية.

ودعا عبيد الصيادلة للنزول والمشاركة بالانتخابات قبل غلق الصناديق، واختيار ممثليهم بكل حرية للدفاع عن قضايا المهنة وتقديم خدمات للصيادلة.