سفير وفد الاتحاد الأوروبى يحتفل بـ"يوم أوروبا" و"إعلان شومان" مساء اليوم

كتبت رباب فتحى

يحتفل سفير وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إيفان سوركوش مساء اليوم، الثلاثاء، بيوم أوروبا لتخليد ذكرى إعلان شومان يوم 9 مايو عام 1950، والذي مهد الطريق للتكامل الأوروبي.

ويشارك في الحفل كبار المسئولين المصريين والشخصيات العامة من مختلف أطياف المجتمع وعدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين في مصر.

وفي التاسع من مايو قبل 69 عاما، اقترح وزير الخارجية الفرنسي آنذاك روبرت شومان إنشاء هيئة مشتركة للإشراف على الانتاج الفرنسي والألماني من الفحم والفولاذ، وأطلق بذلك مشروعا طموحا بارزا حدد مسار التاريخ الأوروبي، وأعاد رسم مكانة أوروبا في العالم.

ويبلغ حجم المنح من الاتحاد الأوروبي للمشروعات الجاري تنفيذها في مصر مليار و300 مليون يورو؛ 40% منها موجهة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما فيها خلق فرص عمل، و 54% للبنية التحتية في الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والبيئة، و 6% مخصصة لدعم تحسين الحوكمة وحقوق الإنسان والعدالة والإدارة العامة.