سفير الاتحاد الأوروبى: نعمل على تعزيز شراكتنا مع مصر

كتبت رباب فتحى

احتفل وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر مساء اليوم الثلاثاء، بيوم أوروبا لتخليد ذكرى إعلان شومان يوم 9 مايو عام 1950، والذي مهد الطريق للتكامل الأوروبي.





شارك في الحفل كبار المسئولين المصريين والشخصيات العامة من مختلف أطياف المجتمع وعدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين في مصر.





وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوش، إن يوم 9 مايو يعد بمثابة مناسبة للاحتفال بالسلام والوحدة والازدهار في أوروبا، مضيفا: "في عالم اليوم أصبح الاتحاد الأوروبي لا غنى عنه أكثر من أي وقت مضى، مما يجعلنا نعمل على تعزيز اتحادنا".





كان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قد كشف في عام 2017 عن خريطة طريق توضح الخطوات الرئيسية نحو اتحاد أوروبي أكثر ارتباطا وأقوى وأكثر ديمقراطية. واتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أجندة القادة؛ وهي قائمة من أكثر القضايا والتحديات إلحاحا التي يجب إيجاد حلول لها قبل الانتخابات الأوروبية في 2019.

وأشار السفير سوركوش في هذا الإطار إلى أنه ستعقد قمة في رومانيا يوم 9 مايو المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتوج القادة هذه العملية بالتزام متجدد تجاه اتحاد أوروبي يعمل على تحقيق نتائج تجاه القضايا التي تهم الناس بالفعل.





وأكد سوركوش على أهمية وجود جيران أقوياء ومستقرين، لافتا إلى أن "قوة جاري هي قوتي. إننا نؤمن بذلك في الاتحاد الأوروبي ونطبقه في علاقاتنا الخارجية. مصر هي جارتنا الأكثر أهمية في الجوار الجنوبي ولدينا علاقات استراتيجية تطورت بشكل كبير على مدار السنوات الماضية".





في عام 2017، اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر بشكل مشترك على ثلاث أولويات لشراكتهما حتى عام 2020، تشمل: العمل من أجل اقتصاد عصري مستدام لمصر وتنمية اجتماعية، والتعاون في السياسة الخارجية، وتعزيز الاستقرار. تحافظ السلطات المصرية والأوروبية على حوار رفيع المستوى فيما يتعلق بتنفيذ هذه الأولويات.





من خلال تقديم مثال لإظهار الشراكة الواسعة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ألقى رئيس وفد الاتحاد الأوروبي الضوء على التعاون بين الجانبين في إطلاق النسخة الأولى من أسبوع القاهرة للمياه والذي عقد في أكتوبر 2018. ولفت إلى أن مساهمة الاتحاد الأوروبي في أسبوع القاهرة للمياه نابعة من الالتزام بالتنمية المستدامة في مصر، خاصة في قطاع المياه. وقال: "كنا مع أصدقائنا المصريين عندما ظهرت فكرة أسبوع القاهرة للمياه، وخلال كل الاستعدادات، واحتفلنا معهم بنجاحه". وأضاف أنه انضم إلى وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي يوم 14 إبريل للإعلان عن النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للمياه والفعاليات التي ستعقد على هامشه، معربا عن ثقته من أن التعاون مع مصر في أسبوع القاهرة للمياه وفي قطاع المياه بشكل عام سيسهم بشكل كبير في جهود مصر لتحسين إدارة المياه وتحسين نوعية الحياة للمصريين.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع العالم العربي، أشار السفير إيفان سوركوش في كلمته إلى القمة الأولى على مستوى القادة بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء، والتي عقدت في شرم الشيخ في فبراير 2019. ونوّه إلى أن الاتحاد الأوروبي شارك في القمة بوفد رفيع المستوى ضم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر والممثلة العليا للشؤون الخارجية فيديريكا موجيريني، مما يؤكد مدى تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات مع الدول العربية.

شهدت احتفالية يوم أوروبا عروضا موسيقية قدمتها فرق من أوروبا ومصر. ففرقتي Ukitas السلوفاكية و Amadeus الرومانية قدما خصيصا من أوروبا لإحياء الحفل، إلى جانب فرقة Trio Band المصرية و DJ Roro.

في التاسع من مايو قبل ثمانية وستين عاما، اقترح وزير الخارجية الفرنسي آنذاك روبرت شومان إنشاء هيئة مشتركة للإشراف على الانتاج الفرنسي والألماني من الفحم والفولاذ وأطلق بذلك مشروعا طموحا بارزا حدد مسار التاريخ الأوروبي وأعاد رسم مكانة أوروبا في العالم. ويحتفل الاتحاد الأوروبي سنويا في التاسع من مايو بيوم أوروبا والذي يخلد ذكرى إعلان شومان.