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روسيا تدعو أطراف النزاع اليمني إلى عدم تقويض عملية السلام

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:40 ص
روسيا تدعو أطراف النزاع اليمني إلى عدم تقويض عملية السلام الامم المتحدة
موسكو )أ ش أ(
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دعت روسيا في الأمم المتحدة،  كل أطراف النزاع اليمني إلى وقف كل الخطوات الأحادية التي تهدف إلى تقويض عملية السلام.

وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف -حسب وكالة أنباء (تاس) الروسية- "نحن نحث كل اليمنيين إلى التخلي عن الخطوات أحادية الجانب التي تقوّض آفاق بدء عملية سياسية وتعيق جهود التوسط الأممية بشكل كبير".

وشدد سافرونكوف أثناء جلسة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن على أن روسيا "تنتظر حتى اكتمال المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار"، مؤكدا أن الوضع في اليمن يظل مأساويا، وأن تنفيذ الاتفاقات الثنائية الموقعة في ستوكهولم ما زال متوقفا تماما.

لكن الدبلوماسي الروسي أشار أيضا إلى أنه مازال من الممكن خوض مناقشة الإطار التنظيمي الذي يتطلب من المجتمع الدولي دعم جهود المندوب الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث.

 

 


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