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رئيس "صرف القاهرة" يكشف تفاصيل خطة الشركة استعدادا لشهر رمضان

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 05:58 م
رئيس "صرف القاهرة" يكشف تفاصيل خطة الشركة استعدادا لشهر رمضان المهندس عادل حسن رئيس شركة صرف صحى القاهرة
كتب أحمد حسن
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كشف المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، عن تفاصيل خطة الشركة فى الاستعداد لشهر رمضان الكريم، وموسم الصيف الجارى.

وأضاف المهندس عادل حسن، "إعلان حالة الطوارىء طوال الشهر الكريم، وتغيير أوقات الذروة لجعلها فى أوقات الإفطار والسحور، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مستمرة طوال الشهر".

وأوضح رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أنه تم وضع خطة لزيادة عمليات تطهير شبكات الصرف وخاصة فى الأمكان التى تشهد زيادة فى عدد المواطنين وخاصة الأماكن القريبة من المساجد الكبرى.

وبما يتعلق بالاستعدادات الخاصة بالصيف، قال المهندس عادل حسن، إنه من المقرر أن يتم افتتاح عدد من محطات الصرف داخل العاصمة وخاصة فى الأماكن التى تعانى من مشاكل فى شبكات الصرف، مشيرا إلى أن أبرز المحطات المقرر افتتاحها رسميا ودخولها الخدمة قبل 30 يونيو المقبل، هى محطة الإخاء بطرة، ومحطة حسين جاد الرب بدار السلام، ومحطة الأرض الإيرانية بالبساتين، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد محطة فوزى عليوه بمنشية ناصر.

 وكشف رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أن الشركة استطاعت تحقيق نسبة 100% من خطتها فى عمليات الإحلال والتجديد لشبكات ومحطات الصرف المستهدفة خلال عام 2018- 2019 .

 

 


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