رئيس النواب: البرلمان كان ساحة حقيقية للحوار حول التعديلات الدستورية

كتب محسن البديوى

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة توافق الرأى العام فيما يتعلق بأهمية التعديلات الدستورية.

وأشار على عبد العال إلى أن البرلمان كان ساحة حقيقة للحوار واستفاد بالرأى والرأى الآخر فى الحوار المجتمعى حول مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.

كان مجلس النواب، قد بدأ منذ قليل، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدستورية المقترحة.