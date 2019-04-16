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رئيس البرلمان يدعو الشباب للمشاركة فى الاستفتاء: تعديلات الدستور فى صالحكم

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 09:20 م
رئيس البرلمان يدعو الشباب للمشاركة فى الاستفتاء: تعديلات الدستور فى صالحكم على عبد العال
كتب محمود حسين
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دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، جميع المواطنين وخاصة الشباب للنزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، سواء مؤيد أو معارض.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس مساء اليوم، وعقب إعلان نتيجة التصويت على التعديلات بالموافقة النهائية: "أدعو كل المواطنين إلى النزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المهم النزول سواء مؤيد أو معارض، انزل وقول رأيك وعبر عنه بصوتك".

ووجه عبد العال ، دعوة خاصة للشباب للنزول والمشاركة فى الاستفتاء، قائلا: "الأهم الشباب ينزلوا ويشاركوا، هذه التعديلات الغرض منها الإصلاح السياسى والاقتصادى، وهذا الإصلاح يصب فى مصلحة الشباب، لذا أوجه أوجه دعوتى للشباب بالنزول".


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