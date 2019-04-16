دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التعليم تستجيب لأولياء أمور الثانوية المتفوقين

كتب محمود طه حسين

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن

التضامن الاجتماعى: 28.1 مليار جنيه تكلفة زيادة المعاشات لـ 9.8 مليون مستفيد

http://www.youm7.com/4208024

وزارة التضامن: الخميس آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات

http://www.youm7.com/4207107

وزارة التموين

وزارة التموين: بدء استلام القمح المحلى من المزارعين اليوم

http://www.youm7.com/4207043

التعليم العالى

وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون مع وفد من الجامعات الأمريكية

http://www.youm7.com/4207364

التربية والتعليم والتعليم الفنى

التعليم تستجيب لأولياء أمور ثانوية المتفوقين: عقد امتحاناتهم فى مدارسهم

http://www.youm7.com/4207564

وزارة الصحة

الصحة:فحص أكثر من 10 مليون طالب بمبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

http://www.youm7.com/4207594

وزيرة الصحة: فحصنا 48.4 مليون مواطن بـ"100مليون صحة" منذ انطلاقها

http://www.youm7.com/4207696

وزارة النقل

السكة الحديد: تشغيل قطار "مفاجآت" بشم النسيم للمدن الشاطئية بتذكرة 15 جنيها

http://www.youm7.com/4208002