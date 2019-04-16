دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التعليم تستجيب لأولياء أمور الثانوية المتفوقين

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التضامن
التضامن الاجتماعى: 28.1 مليار جنيه تكلفة زيادة المعاشات لـ 9.8 مليون مستفيد
وزارة التضامن: الخميس آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات
وزارة التموين
وزارة التموين: بدء استلام القمح المحلى من المزارعين اليوم
التعليم العالى
وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون مع وفد من الجامعات الأمريكية
التربية والتعليم والتعليم الفنى
التعليم تستجيب لأولياء أمور ثانوية المتفوقين: عقد امتحاناتهم فى مدارسهم
وزارة الصحة
الصحة:فحص أكثر من 10 مليون طالب بمبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"
وزيرة الصحة: فحصنا 48.4 مليون مواطن بـ"100مليون صحة" منذ انطلاقها
وزارة النقل
السكة الحديد: تشغيل قطار "مفاجآت" بشم النسيم للمدن الشاطئية بتذكرة 15 جنيها
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