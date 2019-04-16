جامعة بنى سويف: إنشاء مراكز تدريب رياضية لذوى الإعاقة البصرية

بنى سويف - أيمن لطفى

وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، بروتوكول تعاون مع الدكتور أحمد محمد عوينى رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للمكفوفين، وذلك بحضور كابتن أحمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد والقائم بأعمال المدير المدير التنفيذى للاتحاد، وكابتن بخيت عزيز جاد عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور خالد عبادة أستاذ تدريب رفع الأثقال بكلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد، والمدير الفنى لمنتخب مصر لرفع الأثقال للمكفوفين، والدكتور مختار على أمين عميد كلية التربية الرياضية.

وأوضح رئيس الجامعة فى تصريحات صحفيه، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون فى مجالات عديدة تكفل توسيع قاعدة ممارسة فئة ذوى الإعاقة وخاصة المكفوفين بالمجتمع، وإنشاء مراكز تدريب لأبناء المحافظة وشمال الصعيد من الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بعد ترشيحهم من قبل الاتحاد، وإقامة معسكرات المنتخبات القومية واستخدام مرافق الجامعة من ملاعب وصالات وأدوات وإقامة فى الأوقات التى تتناسب مع الجامعة وبالتنسيق مع الاتحاد.

وأضاف إنه سيتم عقد دورات تدريبية واستضافة محكمين من الجامعة للاتحاد، وتنظيم البطولات الدولية والعربية والأفريقية بالتعاون بين الطرفين والاستعانة بكوادر الجامعة والاتحاد فى المحافل الخاصة بالمكفوفين، واستعانة الاتحاد بالخبراء فى شتى مجالات التقويم والقياس والإعداد النفسى والتدريب، وتنظيم الدراسات التدريبية لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية للعمل فى شتى مجالات ذوى الإعاقة البصرية.