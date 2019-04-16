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تركيب 68 كشاف لإنارة الشوارع والطرق بمركز أبوقرقاص بالمنيا

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:26 م
تركيب 68 كشاف لإنارة الشوارع والطرق بمركز أبوقرقاص بالمنيا محافظة المنيا
المنيا - فريق المحافظات
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، عن تركيب 68 كشاف لإنارة الطرق والشوارع العمومية، لقري كوم الحرص، وبنى موسى، و بنى خيار، و ريحانة، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بإحلال وتجديد كشافات إنارة الشوارع والطرق الرئيسية والعامة والطرق الداخلية للمراكز والقرى التابعة لها، من أجل التيسير على المارة من المواطنين والمركبات، والحد من وقوع الحوادث على الطرق العامة والرئيسية.
 
وفي سياق آخر، قال العقيد محمد صلاح رئيس المركز، إنه تم عقد اجتماع مع مسئولي العملية التعليمية بالمركز، ومديري المدارس، لمناقشة عدد من الموضوعات، منها الاهتمام بالعملية التعليمية، وعدم السماح للطلاب بالغياب خلال الفترة الحالية حتى بدء الامتحانات، وتوفير سبل الراحة للطلاب خلال الفترة القادمة في امتحانات نهاية العام، كما تم مناقشة المعوقات الموجودة في المدارس، والتي سيتم استخدامها كمقرات انتخابية للاستفتاء على الدستور خلال الشهر الجاري، و تلافي الملاحظات بها في نطاق المركز و المدينة، ووجه رؤساء الوحدات القروية بإزالة أية إشغالات أو تشوينات حول المدارس مع التعاون الكامل مع مديري المدارس.
 
وفى سياق آخر، نفذت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، قوافل تعليمية للشباب للمرة الثانية، حيث استفاد منها 8500 مشارك بمركزى ملوى ودير مواس، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا.
 
قال مندي عكاشة مديرعام المديرية، إنه تم تنفيذ القوافل التعليمية لطلاب الشهادتى الأعدادية والثانوية على مدار يومي 11/12 أبريل الجارى ، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، استفاد منها 550 طالب وطالبة، للجانب التعليمى، و3000 من مواطنى ملوى فى خطبة الجمعة.
 
شارك فى القوافل، طلبة من مركز دير مواس من قرى (بنى سالم- دلجا- الرحمانية -اسمو العروس -عزب التل العمارية شرقية )، كما شارك طلاب من ديروط بمحافظة أسيوط، فى قريتى (البدرمان - بنى حرام) بمدرسة الشهيد عمرو أبراهيم وقاعه مجلس المدينة، وفى مركز ملوى شارك طلاب من 13 قرية (بني روح - تندة - دير ابوحنس - ابشادات - قصر هور - قلندول - المعصرة -قلبا - الشيخ حسين - البياضية - دروة - تونه الجبل – الاشمونين) بمركز شباب ناصر قاعة يحيى الصواف ونادى نقابه المعلمين.
 
من جانب آخر، أجرى الشيخ عبد القادر فوزى حلمى من بيت العائلة، حوارا مع الطلاب تناول مفاهيم التسامح والتعايش السلمى، ونبذ العنف والبعد عن التعصب، وأكد على ضرورة قبول الآخر والإنتماء وحب الوطن. 
 

 


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