تركيب 68 كشاف لإنارة الشوارع والطرق بمركز أبوقرقاص بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، عن تركيب 68 كشاف لإنارة الطرق والشوارع العمومية، لقري كوم الحرص، وبنى موسى، و بنى خيار، و ريحانة، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بإحلال وتجديد كشافات إنارة الشوارع والطرق الرئيسية والعامة والطرق الداخلية للمراكز والقرى التابعة لها، من أجل التيسير على المارة من المواطنين والمركبات، والحد من وقوع الحوادث على الطرق العامة والرئيسية.

وفي سياق آخر، قال العقيد محمد صلاح رئيس المركز، إنه تم عقد اجتماع مع مسئولي العملية التعليمية بالمركز، ومديري المدارس، لمناقشة عدد من الموضوعات، منها الاهتمام بالعملية التعليمية، وعدم السماح للطلاب بالغياب خلال الفترة الحالية حتى بدء الامتحانات، وتوفير سبل الراحة للطلاب خلال الفترة القادمة في امتحانات نهاية العام، كما تم مناقشة المعوقات الموجودة في المدارس، والتي سيتم استخدامها كمقرات انتخابية للاستفتاء على الدستور خلال الشهر الجاري، و تلافي الملاحظات بها في نطاق المركز و المدينة، ووجه رؤساء الوحدات القروية بإزالة أية إشغالات أو تشوينات حول المدارس مع التعاون الكامل مع مديري المدارس.