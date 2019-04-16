video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تخصيص41 منفذ بيع لطرح السلع بأسعار مخفضة فى رمضان بالوادى الجديد

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:53 م
تخصيص41 منفذ بيع لطرح السلع بأسعار مخفضة فى رمضان بالوادى الجديد المهندس صلاح السيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد
الوادى الجديد- فريق المحافظات
إضافة تعليق
أعلن المهندس صلاح السيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن تجهيز 41 منفذا لطرح وبيع السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة في شهر رمضان المعظم المقبل. 
 
أكد السيد في بيان صحفى صادر اليوم الثلاثاء، أن المديرية أنهت تجهيز 31 منفذ ثابت بمختلف المدن والقرى والتوابع، لتوفير السلع واحتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.
 
وأضاف السيد ، أنه تم تجهيز 10 منافذ متحركة فى التجمعات السكانية، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية والشركة المصرية للجملة، لافتًا إلى أن المؤشرات الأولية لأسعار السلع بالأسواق بعد المنافذ الجديدة تراجعت ووصلت نسبة انخفاض الأسعار بالأسواق ما بين 20 – 30 %.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تموين الوادى الجديد: استلام 406 بطاقة ذكية للمنتفعين ببطاقات الدعم التموينى

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة