تخصيص41 منفذ بيع لطرح السلع بأسعار مخفضة فى رمضان بالوادى الجديد

الوادى الجديد- فريق المحافظات

أعلن المهندس صلاح السيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن تجهيز 41 منفذا لطرح وبيع السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة في شهر رمضان المعظم المقبل.

أكد السيد في بيان صحفى صادر اليوم الثلاثاء، أن المديرية أنهت تجهيز 31 منفذ ثابت بمختلف المدن والقرى والتوابع، لتوفير السلع واحتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف السيد ، أنه تم تجهيز 10 منافذ متحركة فى التجمعات السكانية، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية والشركة المصرية للجملة، لافتًا إلى أن المؤشرات الأولية لأسعار السلع بالأسواق بعد المنافذ الجديدة تراجعت ووصلت نسبة انخفاض الأسعار بالأسواق ما بين 20 – 30 %.