video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بعد قيود أبل.. نواب إيرانيون يعدون مشروع قرار لحظر "آيفون"

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:47 ص
بعد قيود أبل.. نواب إيرانيون يعدون مشروع قرار لحظر "آيفون" مجلس الشورى الإسلامى فى إيران
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

يسعى نواب داخل مجلس الشورى الإسلامى فى إيران (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، لإعداد مشروع قرار يحظر شركة آيفون للهواتف المحمولة، وذلك بعد أن فرضت شركة أبل الأمريكية قيودا على تشغيل تطبيقاتها فى أجهزة آيفون فى إيران.

وفى مارس الماضى، أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيرانى محمد جواد آذري، عن تخلى 70 ألف مستخدم لهواتف آيفون بعد قيود أبل.

وقال إن الإيرانيين "يحبذون استخدام هواتف آيفون، ولكن بعد القيود الجديدة على التطبيقات الإيرانية، تم التخلى عن هذه الهواتف".

وأكد الوزير جهرمي، على انخفاض استخدام هواتف أبل فى شبكة الشركات المشغلة للهواتف فى إيران.

وكانت قد أقدمت شركة أبل الأمريكية على سحب العديد من التطبيقات الإيرانية من متجرها الإلكترونى "أبل ستور". قرار أغضب المبرمجين الإيرانيين والعديد من مواطنيهم الذين اعتبروه سلوكا "مهينا" لهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية إيران يصل سوريا لبحث القضايا الثنائية بين البلدين

فيديو.. إيران تلجأ لسحب 2 مليار دولار من الثروة السيادية لمواجهة السيول

ابنة رفسنجانى تفتح النار على حسن روحانى وتنتقد حقوق المرأة فى بلادها

ايران

اخبار ايران

اخبار ايران اليوم

ايفون

ابل

تكنولوجيا

البرلمان الايرانى




لا تفوتك
ننشر النص الكامل لمواد التعديلات الدستورية قبل ساعات من تصويت البرلمان عليها

ننشر النص الكامل لمواد التعديلات الدستورية قبل ساعات من تصويت البرلمان عليها

تفاصيل مثيرة بواقعة " عنتيل السلام الكفيف".. إحدى الضحايا : قالى تعالى نضفى الشقة وربطنى بالحبل عشان يغتصبنى".. المجنى عليها:المتهم جرحنى فى ساقى لمقاومتى له.. المتهم: "أنا راجل كفيف إزاى اغتصب بنات وانا مبشوفش

تفاصيل مثيرة بواقعة " عنتيل السلام الكفيف".. إحدى الضحايا : قالى تعالى نضفى الشقة وربطنى بالحبل عشان يغتصبنى".. المجنى عليها:المتهم جرحنى فى ساقى لمقاومتى له.. المتهم: "أنا راجل كفيف إزاى اغتصب بنات وانا مبشوفش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة