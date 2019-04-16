بعد قيود أبل.. نواب إيرانيون يعدون مشروع قرار لحظر "آيفون"

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

يسعى نواب داخل مجلس الشورى الإسلامى فى إيران (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، لإعداد مشروع قرار يحظر شركة آيفون للهواتف المحمولة، وذلك بعد أن فرضت شركة أبل الأمريكية قيودا على تشغيل تطبيقاتها فى أجهزة آيفون فى إيران.

وفى مارس الماضى، أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيرانى محمد جواد آذري، عن تخلى 70 ألف مستخدم لهواتف آيفون بعد قيود أبل.

وقال إن الإيرانيين "يحبذون استخدام هواتف آيفون، ولكن بعد القيود الجديدة على التطبيقات الإيرانية، تم التخلى عن هذه الهواتف".

وأكد الوزير جهرمي، على انخفاض استخدام هواتف أبل فى شبكة الشركات المشغلة للهواتف فى إيران.

وكانت قد أقدمت شركة أبل الأمريكية على سحب العديد من التطبيقات الإيرانية من متجرها الإلكترونى "أبل ستور". قرار أغضب المبرمجين الإيرانيين والعديد من مواطنيهم الذين اعتبروه سلوكا "مهينا" لهم.