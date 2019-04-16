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بعد سحب استثماراتهم من أنقرة.. سعوديون يدعون لـ #مقاطع_السفر_والمنتجات_التركيه

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 12:19 م
بعد سحب استثماراتهم من أنقرة.. سعوديون يدعون لـ #مقاطع_السفر_والمنتجات_التركيه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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أطلق نشطاء سعوديون هاشتاج  #مقاطع_السفر_والمنتجات_التركيه على تويتر بالمملكة العربية السعودية، وذلك لسعى النظام التركى برئاسة رجب طيب أردوغان لإثارة الفتن فى البلدان، فضلا عن دعمه الإرهاب عبر إيواء الجماعات الإرهابية.

 

وعبر نشطاء سعوديون على الهاشتاج عن شخطهم من تجربة السفر إلى تركيا، وكتب عبدالعزيز "السفر الى تركيا مضيعة للوقت والمال"، بينما كشف أخر عن حوادث القتل التى تتم فى تركيا بحق الخليجيين، ونشر مقطع فيديو لقتل شخص أمام ماكينة الأموال وكتب عليه "قتل وسرقة الخليجيين فى تركيا".

 

 

ودعا أخرون لحظر شراء البضائع التركية فى المملكة، ونشر نشطاء ملصقات تدعوا لحظر بضائع أردوغان، وقال ناشط " أردوغان فى نيته يدمر بلدنا ويستولى على الحرمين ويدبر المكائد نقاطعها ونقاطع أكبر منها ......وشنبي في الترك وهم يضمرون العداوه لنا وبحريقه هم وبلادهم وبحريقه كل شي يضرنا ..لابد نتعلم سرعة اتخاذ القرارت".

 

وقد كشفت صحيفة (سبق) السعودية، أن عددا كبيرا من السعوديين وبعض دول الخليج أقدموا خلال الفترة الماضية على سحب استثماراتهم العقارية من تركيا.

 

وقالت الصحيفة، إن مصلحة الشهر العقارى شهدت إقدام أعداد كبيرة من السعوديين والخليجيين ومحامين ينوبون عنهم على بيع ممتلكاتهم العقارية فى مدينة إسطنبول بسبب تصرفات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الطائشة، وسياسته الخاطئة تجاه السعودية، وجاء الرد من المستثمرين السعوديين ببيع ممتلكاتهم العقارية بأنواعها، وسحب أموالهم من الأسواق العقارية التركية التى تشهد تراجعا كبيرا، يقدر بـ46% عما كانت عليه العام الماضى.

 

 


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